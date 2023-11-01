Bakan Koca duyurdu: Hekimi darbeden saldırgan tutuklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi'nde hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdi.
Giriş: 01.11.2023 - 19:41 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:41
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ekim'de meydana gelen şiddet olayında hekimi darbeden, polis tarafından gözaltına alınan hasta yakınının çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığını belirtti.
Koca, "Adalete güveniyoruz. Saldırganın başkalarına ders olacak bir cezaya çarptırılacağına inancımız tam." ifadesini kullandı.