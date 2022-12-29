Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çağrı Merkezimizden EVS'ye düşen vakaları tabletimizden 5 saniye içinde kabul ediyoruz. Ekibimizle 90 saniyede vakaya çıkış yapıyoruz. Trafik verisi tabletimize en hızlı güzergah olarak yansıyor.’ Eskişehir’de görevli arkadaşımız EVS’yi anlatıyor" ifadelerini kullandı.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2022
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