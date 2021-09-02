Bakan Koca açıkladı: Gaziantep mavi kategoriye katıldı 0:00 / 0:00

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Gaziantep, şimdi kalemiz gibi bir mavimiz var. Kovid-19'a karşı ilk doz aşı oranımız yüzde 75'in üzeninde. Devam dozlarıyla riski olması gerektiği gibi azaltalım." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre Gaziantep'teki aşılama oranı yüzde 75,6 seviyesinde bulunuyor.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 1, 2021

"ŞEN OL BAYBURT"

Bakan Fahrettin Koca, Bayburt'taki aşılama oranının da yüzde 65'in üzerine çıktığını belirterek, "Şen ol Bayburt!' Covid-19'a karşı risk düzeyin biraz daha azaldı. Yüzde 65'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranını yüzde 75'in üstüne çıkarmanı, haritadaki risk rengini Sarıdan Maviye çevirmeni bekliyoruz" dedi.