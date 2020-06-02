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HaberlerSağlıkBakan Koca: Kamu çalışanlarının hamilelik izni 8 hafta uzatıldı - Haberler
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Bakan Koca: Kamu çalışanlarının hamilelik izni 8 hafta uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 hafta uzatıldı. İdari izin 32'nci hafta yerine hamileliğin 24'üncü haftasından itibaren başlayacak. Dünyaya bir bebek gelecekse akan sular süren işler durmalı. Veya başkası tarafından yapılmalı" dedi

Bakan Koca
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu çalışanlarının hamilelik izninin 8 hafta uzatıldığını duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 hafta uzatıldı. İdari izin 32'nci hafta yerine hamileliğin 24'üncü haftasından itibaren başlayacak. Dünyaya bir bebek gelecekse akan sular süren işler durmalı. Veya başkası tarafından yapılmalı" dedi.

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