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Haberler Sağlık
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Bakan Koca: Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Reform kapsamında, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını bildirdi

Bakan Koca: Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı
Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Beyaz Reform" paylaşımında bulundu.

Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı bulduklarını vurgulayan Bakan Koca, "Bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı" bilgisine yer verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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