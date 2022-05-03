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Haberler Sağlık Bakan Koca, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
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Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiğini belirtti.

Koca, "Hastalarımızla, nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarımızla bayramlaştık. Geceyi, görevi başında geçiren bütün kardeşlerimin ve sağlık camiasının bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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