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Bakan Kurum: 13 yıllık atıl alan Milli Emlak'a devredildi

İHA

Zonguldak’ta bir dönem kömür yıkama alanı olarak kullanılan Lavuar Alanı, 13 yıllık atıllığından kurtuluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “63 bin metrekare çok önemli bir alan. Bu alanı Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz bünyesinde takas rampa yapmak suretiyle Zonguldak’a kazandırıyoruz” dedi. Kurum, Zonguldak’ta Protokol Camii olarak bilinen alanın yanı sıra Valiliğin de içinde bulunan alanla birlikte toplamda 500 bin metrekarelik alana yeni bir kent merkezi tasarlayacaklarını açıkladı

Lavuar Alanı zonguldak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Zonguldak Belediyesi’nde belediye başkanları ile görüşerek taleplerini alan Bakan Kurum ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“ŞEHİRLEŞME ADINA MAALESEF ÇOK GERİ KALMIŞ"

Zonguldak’ın Cumhuriyet döneminin en önemli şehirlerinden biri olduğuna vurgu yapan Bakan Murat Kurum, “Ancak şehirleşme açısından baktığınızda maalesef şehirleşme adına çok geri kalmış. Hem şehir merkezinde hem de ilçelerinde Türkiye ortalamasının altında kalmış bir şehir. Bu anlamda yapacağımız işler ve bundan sonra şehircilik adına katacağımız projeler çok önem arz ediyor. Biz de Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin ruhuna uygun bir şekilde valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte bu süreci enine boyuna değerlendirdik. Zonguldak’ın geleceğine uygun şekilde yapabileceğimiz işleri burada istişare ettik. Kararlar aldık” dedi.

“LAVUAR ALANI'NI ZONGULDAK'A KAZANDIRIYORUZ"

TTK bünyesindeki Lavuar Alanı’na ilişkin müjdeyi veren Bakan Kurum, “Öncelikli olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde bulundurduğu Zonguldak’ta yaklaşık 133 bin metrekare arazi var. Bu arazinin 63 bin metrekaresi lavuar alanı diye bildiğimiz kömür yıkama alanı. Bu alanda hemen limanın arkasında 63 bin metrekare çok önemli bir alan. Yaptığımız görüşmelerde hem genel müdürümüz hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez bey gerçekten bu noktada çok özverili şekilde bize destek oldular. Bu alanı Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz bünyesinde takas rampa yapmak suretiyle Zonguldak’a kazandırıyoruz” dedi.

500 BİN METREKARELİK ALANA YENİ BİR KENT MERKEZİ

Zonguldak’ta Protokol Camii olarak bilinen alanın yanı sıra Valiliğin de içinde bulunan alanla birlikte toplamda 500 bin metrekarelik alana yeni bir kent merkezi tasarlayacaklarını vurgulayan Bakan Murat Kurum şöyle devam etti:
“Zonguldak’a kazandırmakla birlikte aslında limanın arkasında Protokol Camii diye bildiğimiz alanın, valiliğimizin içinde bulunduğu toplamda yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alanda inşallah yeni bir kent merkezi tasarlayacağız. Yapacağımız master plan çerçevesinde hem şehrin merkezindeki valilik, liman, acılık sanayi sitesi ve Soğuksu pazar yerini de içine alan master plan çerçevesinde Toplu Konut İdaremiz bünyesinde de bu inşaatları yapacağız. Zonguldak için çok önemli olan yıllardır beklenen ve sorun haline gelmiş ve kangren olmuş bu sorunu önümüzdeki 5 yıllık süreçte belediyemiz ile birlikte çözeceğiz. Bu sahadaki uygulamayı da bakanlığımız TOKİ idaresiyle yapıyor olacak. Bu master plan çerçevesinde Fevkani Köprüsü diye bildiğimiz köprünün durumu da master plana göre çıkacak çalışmada netleştirmiş olacağız. Bu çalışma çerçevesinde yapılacak diğer önemli işimiz de 6 bin kişilik Selahaddin Camii diyebileceğimiz Karakum bölgemizdeki Selahaddin Camii işi. Bu camide kuracağımız dernek bünyesinde hayırseverlerle birlikte yaparak Zonguldak’a kazandırmış olacağız. Balkayası mevkisi olarak bildiğimiz yaklaşık 87 bin metrekarelik eski vahşi çok depolama alanımız var. Bu alanın da rehabilitasyonu yapmak suretiyle bakanlığımız TOKİ başkanlığımız bünyesinde millet bahçesi yapımını gerçekleştirecek. Zonguldak’a üniversitemizin karşısına yapılacak ve bu önemli alanı vatandaşlarımıza millet bahçesi olarak kazandırmış olacağız. Diğer önemli bir işimiz 100 yıldan beri çözülmeyen Havza-i Fahmiye kanunuydu. Taşkömürü havzası içerisindeki Zonguldak’ta bulunan yaklaşık 50 bin vatandaşımızın mülkiyet sorunu vardı. Bu mülkiyet sorunu yapmış olduğumuz kanuni düzenleme ile halledebilmenin önünü açtık. Bugüne kadar da yaklaşık bin vatandaşımızın tapularını vermek suretiyle mülkiyet sorununu da çözmüş olduk. Kalan 49 binin işlemleri de Milli Emlak süreci devam etmektedir. Zonguldak’ta 11 bin 800 vatandaşımızı ilgilendiren 2B ile ilgili mülkiyet problemlerini hallettik. Vatandaşlarımıza sırasıyla veriyoruz. Tüm ilçelerimizin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürebilmesi adına hem araç desteği, hem su kanalizasyon, alt yapı işlerine ilişkin teknik ve mali destekleri sağladık. Önümüzdeki süreçte gözle görülür bir şekilde Zonguldak’ta vatandaşımıza hizmet noktasında bu hizmetlerin artarak devam ettiğini göreceğiz ki yapmış olduğumuz araç desteği 5 milyon Türk Lirası tutarında.”
Bakan Kurum açıklamaların ardından Lavuar Alanı, Protokol Camii, liman arkası çekekler bölgesi, Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

 

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