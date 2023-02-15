Bakan Kurum: "30 bin konutu projelendirdik"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

Bakan Kurum: "30 bin konutu projelendirdik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirlerin yeniden inşası için deprem bölgelerinde alan tespit çalışmalarını da yaptıklarını belirterek, "10 ilimizde inşaat sürecini başlattık. İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip de vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3+1 daireler yapacağız" dedi

Bakan Kurum:
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in yanı sıra ayrı günlerde Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerine de giderek buralarda havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Şehirlerin yeniden inşası için deprem bölgelerinde alan tespit çalışmalarını da yaptıklarını belirten Bakan Kurum, Adıyaman’da yaptığı açıklamada, “10 ilimizde inşaat sürecini başlattık. Hep birlikte yeni yerleşim alanlarını, inşallah şehrin 50 yılını, 100 yılını planlayacak şekliyle bir motivasyonla bu sürece bakıyoruz… İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip de vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3+1 daireler yapacağız. Burada şehrin büyüme öngörüsünü dikkate almak suretiyle zemini, fay hattına mesafesini dikkate almak suretiyle yerleşim yerlerini belirliyoruz. Ve burada ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle de burada inşa faaliyetlerine başlayacağız... Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde daha önce Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. TOKİ’mizle, tüm birimlerimizle inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz. Eğer bu konutların demiri, çimentosu, tuğlası, harcı, kiremidi, aklınıza ne geliyorsa bu bağlantıları dahi bugünden yapmak suretiyle vatandaşlarımıza inşallah sözlerimizi tutacağız…" dedi.

"GEÇİCİ BARINMA ALANLARI, KONTEYNER KENTLERİNİN KURULUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Kurum, depremzede vatandaşların beslenme ve geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için çadır kentlerin ve aş evlerinin kurulumunu başlattıklarını hatırlatarak 10 ilde de eş zamanlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızı çadır kentlerde şuan için misafir ediyoruz. Diğer illerimiz de, 10 ilimize kucak açtılar. Buradan giden misafirlerimizi orada misafir ediyorlar. İnşallah bu süreci tamamlamaya müteakip şimdi geçici barınma alanlarının, konteyner kentlerinin kurulumunu başlattık. İllerimizde etap etap kurulumlarını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da en yaşlı konut stoku Fatih ve Üsküdar'da
EMLAK En yaşlı konut stoku Fatih ve Üsküdar'da
Son dakika: Deprem sonrası Mersin'de fahiş kira artışı - Haberler
EMLAK Deprem sonrası Mersin'de fahiş kira artışı
Son dakika haberi Prefabrik yapı ve konteynerlere KDV indirimi
EMLAK Prefabrik yapı ve konteynerlere KDV indirimi
Türkiye Müteahhitler Birliği’nden deprem bölgesinin yeniden imarına destek
EMLAK TMB hakedişlerinin yüzde 1’ini bağışlayacak
Deprem hasar ve risk tespiti nasıl yapılıyor? (Depremde hasar tespiti, hasar tespiti nasıl yapılır?)
EMLAK Hasar ve risk tespiti nasıl yapılıyor?
TÜRMOB depremlerin ticari ve mali yaşamdaki tahribatını azaltmaya yönelik önerilerini ilgili kurumlara iletti
EMLAK TÜRMOB önerilerini kurumlara iletti
İnşaat maliyet endeksi, Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,44, yıllık yüzde 78,4 arttı
EMLAK İnşaat maliyet endeksi yüzde 78,4 arttı
10 ilin vahim bina tablosu... 10 ilin vahim bina tablosu? - Son dakika deprem haberleri
EMLAK 10 ilin vahim bina tablosu
ABD'de mortgage faizleri düşüşünü 5. haftaya taşıdı
EMLAK Mortgage faizleri düşüşünde 5. hafta
Yeni binalar yerle bir oldu
EMLAK O yeni binalar yerle bir oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.