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Bakan Kurum duyurdu: Orta gelir grubu için sosyal konut projesi detayları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubu konut kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık" ifadeleri sonrası konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

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  • Bakan Kurum açıkladı: SON DAKİKA Yeni konut kampanyası detayları ile orta gelir grubu konut kampanya başvurusu nasıl, nereden yapılır, ne zaman açıklanacak?

    Önceki açıklamalarda emlak konut kampanyası olarak belirtilen orta gelir sosyal konut kampanyasında kapsamın genişletildiği belirtildi. Yeni konut kampanyasına kimlerin başvurabileceği, başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. İşte konuyla ilgilli merak edilen güncel bilgiler...
  • Bakan Kurum açıkladı: SON DAKİKA Yeni konut kampanyası detayları ile orta gelir grubu konut kampanya başvurusu nasıl, nereden yapılır, ne zaman açıklanacak?

    BAKAN KURUM AÇIKLADI: YENİ KONUT KAMPANYASI GELİYOR! 

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" dedi.
  • Bakan Kurum açıkladı: SON DAKİKA Yeni konut kampanyası detayları ile orta gelir grubu konut kampanya başvurusu nasıl, nereden yapılır, ne zaman açıklanacak?

    YENİ KONUT KAMPANYASI DETAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Kampanyayı genişleteceğiz" ifadesini kullandı.

     

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