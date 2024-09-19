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        Haberler Gündem Çevre Bakan Kurum'dan İstanbul Kirazlıtepe'deki kentsel dönüşüme ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        Bakan Kurum'dan İstanbul Kirazlıtepe'deki kentsel dönüşüme ilişkin açıklama

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar Kirazlıtepe, İstanbul'da yapmak istediğimiz dönüşümün en güzel örneklerinden biri oldu. Vatandaşımıza yaraşır, şehrin dokusuna uygun, modern, kullanışlı binalar inşa ettik." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:37 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:37
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        Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul'da Üsküdar Çamlıca Camii ve çevresi ile Kirazlıtepe ve Mehmet Akif mahallelerinde yürütülen 7 bin 84 konutluk kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında birinci etap konutların teslim edildiği bildirildi.

        Açıklamada, ilk etapta 551 hak sahibinin yeni konut ve iş yerlerine taşındığı kaydedildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da sosyal medya hesabından, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kirazlıtepe Mahallesi'nde TOKİ tarafından yürütülen kentsel dönüşüme ilişkin paylaşımda bulundu.

        "Üsküdar Kirazlıtepe, İstanbul'da yapmak istediğimiz dönüşümün en güzel örneklerinden biri oldu. Vatandaşımıza yaraşır, şehrin dokusuna uygun, modern, kullanışlı binalar inşa ettik. Semt sakinlerinin deprem kaygısını ortadan kaldırdık. Devletimize olan güveni boşa çıkarmadık." ifadelerini kullanan Kurum, hak sahiplerine teslim edilen konutlarla ilgili görüntüleri de paylaştı.

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        "DEVLETİMİZE GÜVENSİNLER"

        Yeni evi teslim edilen hak sahiplerinden Sevgi Budak herkesin kentsel dönüşümden faydalanması gerektiğini belirterek, "Kentsel dönüşüme karşı çıkanlar gelip Kirazlıtepe'yi görsünler. Evlerin eski halini de şimdiki hallerini de görsünler. Tereddüt etmesinler, evlerini kentsel dönüşüme versinler. Evleri sağlam olsun. Rahat rahat otursunlar. Devletimize güvensinler, evleri yapılsın." ifadelerini kullandı.

        Evlerin inşası sırasında kendilerinin de inşaatı gördüğünü anlatan Budak, şunları kaydetti:

        "Deprem korkum artık yok, evimde rahat uyuyorum. Devlet güvenimizi boşa çıkartmadı. Rahat edeceğiz diye umuyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Burası yalnızca bir ev değil, bir yaşam alanı. İhtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz. Ayrıca alıştığımız muhit, alıştığımız ve eskiden beri var olan kırk yıllık komşularımız var burada."

        "KİRAZLITEPE'NİN SİLÜETİ DEĞİŞTİ"

        Ev sahiplerinden Kübra Atmaca da kentsel dönüşümle otopark sıkıntısına son verildiğine işaret ederek, "Burada herkesin dairesinin bir otopark yeri var. Rahatlıkla arabalarımızı park edebiliyoruz ki İstanbul gibi yerde normalde bu çok büyük bir sorundur." değerlendirmesinde bulundu.

        Evlerinin yaz aylarında serin, kışın ise sıcak olduğunu belirten Atmaca, yapılan izolasyon sayesinde ısı değişimi yaşamadıklarını aktardı.

        Atmaca, şu açıklamalarda bulundu:

        "Burada bir düzenleme var, artık evler öyle dip dibe değil. Balkonumuza çıktığımızda rahat bir nefes alabiliyoruz. Mahallemizde oyun parkı sayısı da artmış oldu. Kentsel dönüşümle beraber, Kirazlıtepe'nin silüeti değişti. Yani yepyeni bir ortam oldu artık. Herkes hiç tereddüt etmeden evlerini kentsel dönüşüme vermeli. Kentsel dönüşüme devletin el atmış olması, bizdeki güven sorununu giderdi, tereddütsüz güvendik."

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