Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamalarından önemli satır başları;



- "Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 57 bin hak sahibini tapularına kavuşturduk. Bu kapsamda toplam 45 bin adet araziyi 782 milyon TL bedel üzerinden sattık ve 267 milyon TL’sini tahsil ettik."



- "Bugüne kadar riskli yapı kira yardımı olarak 253 bin 581 hak sahibine 2 milyar 520 milyon TL, riskli alan kira yardımı olarak 41 bin 200 hak sahibine 516 milyon TL olmak üzere toplamda 3 milyar 36 milyon TL kira yardımı yapılmıştır."



- "Kanal İstanbul Projesi'nde yatay mimari esas alınacak; insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır."



Sürecek...

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