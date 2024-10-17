Bakan Kurum'dan Malatya depremi açıklaması

Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 14.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı deprem çevre illerde de hissedilirken bazı binalarda hasar oluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı.

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şu ana kadar bin 211 ihbarın değerlendirildiğini, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini aktardı.