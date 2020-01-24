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Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Manisa'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgede ağır ve hafif hasarlı binaların tespit edildiğini belirten Bakan Kurum, Pazartesi'nden itibaren hasarlı bina sahiplerine ödeme yapılacağını duyurdu.

deprem
HABERTURK.COM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Manisa'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Acil ihtiyaçları gidermek akabinde hasar tespitlerini yapmak üzere Bakanlığımızın ilgili birimleri sahaya geldi. 2 bin 500 binayı inceledik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda Akhisar ve Kırkaağaç'ta ağır hasarlı 249 binamızın olduğu, az hasarlı 360 adet binanın olduğu. Kamu yapılarından okullarımız tamamı incelendi. Bir okulumuz az hasarlı tespit edildi. 5 mahallede bir camimizin ağır hasarlı, bir caminin de minaresinin ağır hasarlı olduğu tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlarımıza gerekli uyarıları ve tebligatları yaptık. Yarından itibaren de ağır hasarlı binalarımızın yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Bu binalarda yaşayan vatandaşlarımızı valilikler ve kaymakamlıklarımızın eliyle güvenli şekilde misafirhane ve otellerimizde misafir edeceğiz. Acil olarak ilk etapta 10 bin lira ve toplamda AFAD'ımızın da göndereceği bedellerle 21 bin 500 TL acil yardım ödeneği, hafif binalarımız için toplamda 6 bin 500 ödeneği göndereceğiz. Pazartesi günü itibarıyla vatandaşlarımızın kaymakamlığa bildireceği hasaplara valilik kanalıyla bedelleri yatırılacak.

HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN MAĞDURİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Deprem sebebiyle zarar gören ağır hasarlı vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleri sonucunda çıkacak tespitle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç hem Akhisar'da 100'er konut inşaatına başlayacağız. Vatandaşlarımız talep etmesi halinde İçişleri Bakanlığımız AFAD ve bakanlığımız bünyesinde süreci yürüteceğiz. Hiçbir şekilde vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyecek şekilde valiliğimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte elbirliğiyle bu süreci yöneteceğiz. Ülkemiz deprem bölgesinde. 

1,5 MİLYONLUK KONUT DÖNÜŞÜMÜNÜ EL BİRLİĞİ İLE YAPACAĞIZ

Kentsel dönüşümü kararlı bir şekilde tüm belediyemiz ve vatandaşlarımızla el birliği içerisinde yürütmemiz gerekiyor. 55 bin konutu bu sene inşasını tüm Türkiye'de başlattık. Toplamda 65 bin konutu, 25 bini İstanbul'da olmak üzere başlattık. Bakanlığımız, TOKİ, İller Bankası kanalıyla belediyelerimize gerekli destekleri sağlıyorlar. Kararlı bir şekilde 1,5 milyon konutun dönüşümünü tüm vatandaşlarımızla birlikte yapmak istiyoruz. Dönüşüm hedeflerimiz yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşümdür.

 

 

 

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