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        Haberler Gündem Güncel Bakan Kurum'dan "yerel yönetimlerle iş birliği" mesajı | Son dakika haberleri

        Bakan Kurum'dan "yerel yönetimlerle iş birliği" mesajı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i kabul etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 19:29 Güncelleme: 28.11.2024 - 19:29
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        Bakan Kurum'dan "yerel yönetimlerle iş birliği" mesajı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Antalya'daki şehircilik hizmetleri, altyapı çalışmaları ve turizm bölgelerindeki ihtiyaçlara yönelik konular ele alındı.

        "YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

        Bakan Kurum, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek ile bakanlığımızda bir araya geldik. Turizm cenneti Antalya’mız için yapabileceklerimizi, şehrimizin çevre ve şehircilikle alakalı ihtiyaçlarını değerlendirdik, talepleri not aldık. Şehirlerimizin gelişimine ivme kazandıracak her adım için yerel yönetimlerle iş birliği yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

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