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Bingöl'de 14 Haziran'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede çalışmalara hızlıca başladıklarını belirten Bakan Kurum, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Uc'un haberine göre Bakan Kurum, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bingöl depremi sadece Bingöl'de değil, Erzurum ve Erzincan illerimizin bazı ilçelerinde de hissedildi. Hasar oluştu. Bu çerçevede Bingöl'ün tamamında toplamda 638 bina ağır ve yıkık, 12 bina orta hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı. Erzincan Tercan ilçemizde 38 ağır yıkık bina ağır, yıkık olarak tespit yapıldı.

Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık. En kısa sürede detaylı bir şekilde tüm tespitleri yapacağız. Bunun dışında 700 kamu binası incelendi. Bu binalar çerçevesinde 1 okulumuz ağır, 4 okulumuz orta hasarlı, 11 de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında kısmi hasarlar meydana geldi. Hem Yedisu ilçemizin hem Elmalı ve Dinarlı köylerimizde enkaz kaldırma çalışmalarını süratli bir şekilde başlattık." diye konuştu.

"BİNA YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Bingöl depremi sonrasında bölgede konut yapım çalışmalarına başladıklarını belirten Bakan Kurum, "Bir taraftan da yapım çalışmalarına başladık. Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle köylerimizde yapacağımız Tarım köy uygulamalarını, aynen Elazığ ve Malatya'da yaptığımız gibi hem konutumuzu hem ahır uygulamamızı hızlı bir şekilde başlattılar.

İnşallah en kısa zamanda ihalelerimizi yapıp vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretiyle bu depremin etkilerini ortadan kaldırmış olacağız." dedi.

"KONUTLARI BİR YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDECEĞİZ"

6,8 büyüklüğündeki depremde büyük hasar gören Elazığ'da da konut yapımının devam ettiğini belirten Kurum, "Bizmişen, Sürsürü, Mustafapaşa, Abdullahpaşa ve Karşıyaka mahallerimizde inşaatlarımızın incelemesini yapacağız. Söz verdiğimiz şekilde bir yıl içerisinde inşallah vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

19 BİN 300 KONUTUN İNŞASI BAŞLADI

Elazığ'da 19 Bin 300 konutun inşasının başlatıldığını anımsatan Bakan Kurum, "Bu çerçevede ihalelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz. 10 mahallede inşaatlarımız fiilen devam ediyor.

İlk inşaatlarımızı Ağustos ayı içerisinde tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle burada depremzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Depremden 6-7 ay gibi kısa bir zamanda konutlarımızın teslimini yapar duruma geleceğiz." dedi.

ORTA HASARLI BİNALARIN DURUMU

Bakan Kurum, belirsizliğini koruyan orta hasarlı binalara ilişkin yeni bir karar aldıklarını ifade ederek, "Orta hasarlı binalarla ilgili vatandaşlarımızdan talepler vardı. Onu da bugünkü toplantımızda istişare ettik. Orta hasarlı binalarla alakalı 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası kapsamında vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde belediyemizle birlikte yasa kapmasına alacağız ve vatandaşlarımız bu binaların yapımı noktasında vergi veya harç gibi bedelleri yatırmayacaklar. Yine imar planı noktasında, kira yardımı noktasında da bakanlığımız ve belediyemiz birlikte bu süreci yürütüyor olacak." şeklinde konuştu.

KÖPRÜLÜ KAVŞAK YIKILMAYACAK

Bir süre önce yıkılması gündeme gelen Elazığ Merkez Rüstempaşa Mahallesindeki köprülü Kavşakla ilgili alınan kararı da paylaşan Kurum, "Ramazan Bayramı sonrasındaki ziyaretimizde Rüstempaşa Mahallesi’ndeki köprülü kavşak ile ilgili açıklamamız olmuştu. Buradaki köprülü kavşağımızla alakalı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü çalışma yaptı ve bu çalışma çerçevesinde ekiplerimiz yeni bir fizibilite çalışması yapmak suretiyle yeni yapılacak imarda binaların çekme mesafelerini köprüden uzaklaştırmak suretiyle köprümüzü koruyacak bir planlama yürütüyoruz.

Bu çalışmamız sonucunda Elazığ merkezdeki bu köprümüzü daha verimli hale getireceğiz. Yanında yürüyüş yollarının olduğu kaldırımların geniş olduğu binalarda çekme mesafesinin 10 metre olduğu bir planlamayla birlikte yürüteceğiz. Bunu da belediyemizle birlikte yapacağız ve en güzel şehircilik örneğini dünya ve Türkiye'ye örnek gösterilecek şehircilik örneğini de Elazığ’da yapmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

"TARIM KÖY UYGULAMALIRIMIZ DEVAM EDİYOR"

Kurum, tarım köy uygulamalarının da devam ettiğini anımsatarak, "Diğer taraftan tarım köy uygulamalarımız devam ediyor. Bu çerçevede hızlandırılması talimatını verdik. İnşallah onları da bu ay içerisinde bir kısmını ihale etmiştik zaten, kalan kısmını da etaplar halinde yapacağız. Biz vatandaşımıza rağmen hiçbir iş yapmadık. Her zaman vatandaşımızla beraber, onların rızasını almak suretiyle işlerimizi yürüttük.