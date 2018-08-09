Bakan Kurum: Modern iki şehir kurma arzusundayız

İşte Bakan Kurum2un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;



Birinci eylemimimiz 42 kilometre uzunluğunda Kanal İstanbul projesi. Kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu 4 katı geçmeyen içinde fuar, üniversite alanlarının, sosyal donatı anlamında aklınıza gelen ne varsa bunlarında içinde barındırıldığı modern iki şehir kurma arzusundayız. Örnek şehircilik diyeceğimiz inşallah bir şehircilik anlayışıyla bu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanımız büyük bir vizyon çizdi tüm şehirlerimizde millet bahçesi yapma yolunda karar aldık. Bizim de 100 günlük eylem çerçevesinde 18 ilimizde 33 millet bahçesi yapıyoruz. 22 tane millet bahçesini projelendiriyoruz.

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