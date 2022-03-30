AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann ile görüşmesinde, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında doğru ve gerçekçi bir hedef için yakında "İklim Kanunu"nu çıkaracağını bildirdi.

OECD Çevre Bakanları Toplantısı (EPOC), Fransa'nın başkenti Paris'teki OECD Konferans Merkezi'nde bugün başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, iki gün sürecek "Herkes İçin Sağlıklı ve Dayanıklı Bir Çevrenin Sağlanması" temalı toplantının ilk genel oturumu öncesi OECD Genel Sekreteri Cormann ile bir araya geldi. Kurum, Cormann'ın özel davetiyle OECD Şeref Defteri'ni imzalayarak toplantıyla ilgili başarı dileklerini kaydetti.

Görüşmede toplantı gündemindeki konular ve Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede attığı adımlar ele alındı. Bakanlığının çalışmalarına ilişkin Cormann'a bilgi veren Kurum, gerek çevre alanında gerekse şehircilik alanında önemli görevler üstlendiklerini söyledi. Bakanlık olarak kimlikli, çevreye saygılı, değer üreten, kadim medeniyet değerlerini yaşatan, sağlıklı ve güvenli şehirler için çalıştıklarını belirten Kurum, şunları söyledi:

"Türkiye olarak, iklim ve çevre konularında çok önemli projeler yürütüyoruz. Atıklar, çevre kirliliği ve ekolojik tahribat her ülkenin ortak sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etkenlere bağlı olarak tüm ülkeler, iklim değişikliği gibi pek çok çevre sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Doğal alanların korunması, çevre duyarlılığının oluşturulması ve dünyamızı hızla etkisi altına alan iklim değişikliğiyle mücadele artık dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Özellikle iklim krizi nedeniyle, ülkemizde ve dünyada görülmemiş sel ve heyelanlar, olağan dışı yangınlar meydana geliyor. Biz Türkiye olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede görevlerimizi ekolojik temelli ve bilimsel yöntemlerle kararlılıkla yerine getiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 76'ncı Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olacağını ilan etmesinin ardından 2053 net sıfır emisyon hedefi ile Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini ortaya koyduğunu hatırlatan Kurum, "Paris Anlaşması, geçtiğimiz ekim ayında Meclisimiz tarafından onaylandı. Böylece, Türkiye olarak, tüm dünyanın da içinde bulunduğu yeşil kalkınma dönemine girmiş bulunuyoruz." dedi.

Düzenledikleri İklim Şurası'nda alınan kararlar kapsamında, "iklim değişikliğine uyum, yerelde iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmek adına projelerin yapılması, milli enerji politikası, ulaşımda mikro mobilitenin sağlanması, adil geçiş, sanayi ve teknoloji" gibi başlıklarda birçok konunun değerlendirildiğini ifade eden Kurum, "Bu kapsamda, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında doğru ve gerçekçi bir hedef için yakında İklim Kanunu'nu da çıkaracağız." dedi. Kurum, bu kanunda, iklim değişikliğiyle mücadelede bütün sektörlere yönelik hükümlerin yer alacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'ni yürüttüklerini kaydeden Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm çevre yatırımlarımızı, doğa koruma projelerimizi, 2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık Projesi çatısı altında gerçekleştiriyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelemizin en önemli ayağı olan Sıfır Atık Projesi'yle, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmek ve bu etkiler nedeniyle karşı karşıya kaldığımız koşullara uyum sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda atık yönetiminden atık su arıtmaya, hava kalitesinin iyileştirilmesinden, denizlerimizin, akarsularımızın korunmasına, yeşil alanların artırılmasından bisiklet yollarının, yeşil yürüyüş yollarının yapılmasına kadar yüzlerce proje yürütüyoruz. Diğer taraftan, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde; çölleşme ve erozyonla mücadele konularında, strateji ve politikalar oluşturuyor, meteoroloji alanında bilgi teknolojileri ve iletişim altyapısı ve meteorolojik karakterli afetlerin tahmini, erken uyarılar ve afet risk azaltımı konularında da ciddi çalışmalar yürütüyoruz.”

Cormann da Türkiye'nin OECD'nin çevre alanındaki tüm faaliyet ve girişimlerine yapıcı, üretken ve iş birliğine dayanan katkılar sunduğunu vurguladı. OECD üyeleri arasında çevre alanında koordinasyon çalışmalarına en üst düzeyde katkıda bulunan ülkelerden biri olan Türkiye'ye teşekkür eden Cormann ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için kolaylaştırıcı girişimleri ve ara buluculuk rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına teşekkürlerini iletti.

Görüşmeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Kerem Alkin de katıldı.

MÜZAKERELERDE ANA BAŞLIK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

OECD Genel Sekreter Cormann'ın ev sahipliğinde, üye ülke çevre bakanlarının katılımıyla yapılacak ve iki gün sürecek toplantının ilk gününde "Net Sıfıra Esnek ve Adil Geçişi Sağlamak Temalı Bakanlar Toplantısı", "Net Sıfıra Geçiş - İklim Değişikliği Azaltımı ve Adaptasyona Yönelik İstek Aralığını Kapatma" temalı genel oturum, "Net Sıfıra Geçiş - Finansal Akış ile İklim ve Çevre Hedeflerini Uyumlandırmak" temalı oturum gerçekleştirilecek. "Dijital Geçişi Sürdürülebilir, Net Sıfır Ekonomi ile Uyumlu Hale Getirme" temalı bir ara oturumun da yapılacağı toplantının ilk gün çalışmalarında Kurum, katılımcılara hitap ederek Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede attığı adımları anlatacak.