Bakan Kurum, Çanakkale'de Çataltepeliler Derneği Lokali'nde düzenlenen "Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, yurt genelinde 50 bin sosyal konutluk bir proje başlattıklarını ifade etti.

Bu projenin 67 ili ilgilendirdiğini anlatan Kurum, "240 aya varan vadelerimiz var. Bu sosyal konutlarımızdan Çanakkale'mizde de İntepe bölgesine inşa ediyoruz ve 583 lira taksitle bu konutlardan vatandaşlarımız alabiliyor. Tabii vatandaşlarımız uygun ödeme seçenekleriyle, devlet güvencesiyle sağlam, yatay mimari anlayışıyla, mahalle kültürü anlayışıyla uygun konutlarına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Kurum, bu konutlar için başvuru sayısının 200 bini aştığını bildirdi.

Projeyi 81 ile yaymak istediklerine değinen Kurum, "Yatay mimariyi, o bizim mahalle kültürü anlayışımızı, içinde yeşil alanların, sosyal donatıların olduğu o şehirleşme anlayışını tüm illerimize yapmak istiyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki o mahalle anlayışı devam etsin, gelecek nesillere aktarılsın." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ'NİN İNDİRİM KAMPANYASI VE MİLLET BAHÇESİ PROJELERİ

Bakan Kurum, TOKİ'nin 21 Mart'ta başlayacak yüzde 22 indirim kampanyasının 210 bin vatandaşı ilgilendirdiğini anlattı.

Kampanyanın 19 Nisan'da sona ereceğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Biz sadece inşaat yapmıyoruz. Çevremizi, doğamızı da koruyacak birçok proje geliştiriyoruz. Bizim önceliğimiz gelecek nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza mutlu, huzurlu, o millet bahçelerinde, parklarda, meydanlarda oynayabilecekleri alanları inşa etmek. Bu yüzden 81 ilimizde millet bahçesi projelendiriyoruz. Hamdolsun artık illerimizin de dışında ilçelerimize kadar indik. İlçelerimize dahi bu bahçeleri yapıyoruz. Bir kısmının açılışını yaptık, bir kısmının da projelendirme sürecini yapıyoruz."

Kurum, şu an Çanakkale'de kişi başı yeşil alan miktarının 2 metrekare olduğunu belirtti.

Bunun çok düşük bir seviye olduğunu vurgulayan Kurum, "Biz, 2023 yılı çerçevesinde tüm Türkiye'de kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekarelere çıkarmak istiyoruz ve bu çerçevede çalışıyoruz. Büyük metropollerimizde, Ankara'da 7-8 metrekare, yine İstanbul'da 7-8 metrekare ama Çanakkale gibi böyle sit alanlarının olduğu, doğal güzelliklerin olduğu bir alanda kişi başı yeşil alanın 2 metrekare olması da biraz düşündürücü ve üzücü." diye konuştu.

Çanakkale'de halk bahçesi olarak bilinen bölgenin yanında kamu mülkiyetindeki yaklaşık 60 bin metrekareye millet bahçesi yapacaklarını kaydeden Kurum, burasının bir nefes alanı olacağını belirtti.

Millet bahçesinde park, meydan, kültür merkezi, yürüyüş ve spor alanlarının, çocuklar ve gençlerin mutlu, huzurlu vakit geçirebileceği yerlerin bulunacağına işaret eden Kurum, bunların inşaatını TOKİ ile yapmak istediklerini ifade etti.

"TERÖR KADAR ÖNEMLİ"

Kurum, Türkiye'nin bugüne kadar depremlerde 82 bin canını yitirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En son Kartal'da, 5 gün ben o göçüğün yanındaydım. Orada 21 canımız gitti ve en son oradan çıkardığımız bir cenaze de çocuğu kucağındaydı ve öyle göçük altında kalmış. Çocuğunu koruyabilmek için üstüne kapaklanmış ve ikisini beraber aldık. Orada tabii herkes üzüldü, tüm Türkiye üzüldü ama artık şunu istiyoruz, bu kentsel dönüşümle alakalı, deprem dönüşümüyle alakalı bizim bunu acil şekilde dönüştürmemiz lazım. Bu, deprem riski taşıyan, gerçekten yıkılma tehlikesi olan binaları hızlı şekilde dönüşüme uğratmak zorundayız. Bu çerçevede de 81 il valiliğimize bir genelge yolladık. Aynı genelgeyi Çanakkale'ye de yolladık. Çanakkale'de bu genelge kapsamında biz o riskli alanları tespit etmek suretiyle hızlı şekilde dönüşümünü yapmak istiyoruz. Bu bizim en önemli gündem maddemiz. İnanın terör kadar önemli. İstiyoruz ki başka annemiz ağlamasın, başka ocaklara ateş düşmesin. O yüzden burada el birliği içinde hep birlikte bu kentsel dönüşümü yönetmek zorundayız."

Türkiye'deki konutları depreme ve afet riskine karşı dayanıklı hale getirmeleri gerektiğini söyleyen Kurum, bugüne kadar 590 bin konutun kentsel dönüşümle rehabilitasyonunun yapıldığını dile getirdi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreçte de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor tüm Türkiye'de. Bunun 1,5 milyon konutu, acil ve öncelikli dönüşüm yapılması gereken alanlar. Bu alanlara ilişkin de yılda 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte buraları dönüştürmek istiyoruz. Bu dönüşümle birlikte o 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10'unu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle yapacağız. Kalan kısmına da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile yüzde 50'ye kadar faiz desteği vermek suretiyle, o kentsel dönüşümü yerel yönetimlerimizle yapma arzusu içindeyiz. Bunları yaparken de mahalle kültürünü, az katlı, yatay mimari anlayışını ve içinde sosyal donatıların olduğu o kentsel dönüşümdeki bizim istediğimiz, örnek aldığımız, o örnek şehircilik modelini tüm şehirlerimize yapmak istiyoruz."



"ÖZEL KORUMA BÖLGELERİNİ 2,5 KAT ARTIRMAK İSTİYORUZ"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu anda 55 bin kilometrekarelik özel çevre koruma bölgesi bulunduğunu belirterek, "Bu alanları da 2023'e kadar 2,5 kat artırarak 133 bin kilometrekareye çıkarmak istiyoruz." dedi.

Kurum, Çanakkale'de Çataltepeliler Dernek Lokali'nde düzenlenen "Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, bu ildeki tespitler kapsamında ilk aşamada 971 riskli yapının belirlendiğini aktardı.

Lokalin bulunduğu mahallede yaşanan mağduriyetleri gördüklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Çanakkale Belediyemiz bu alanda kentsel dönüşümün adını değiştirerek 'kentsel yenileme' dedi ve belediye bütçesinden de ciddi paralar harcamışlar. Proje yarışmaları düzenlemişler. Sonuçta baktığınızda elde hiçbir şey yok. Zaten biz açıkçası onların belediyecilik anlayışını bildiğimiz için onların belediyecilik anlayışı da karneleri de sıfırdır. Onların belediyecilik anlayışı çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak tarihe kazınmıştır, milletimizin hafızalarına kazınmıştır. Dolayısıyla bu sözü verilen işlerin yapılmaması bizi gerçekten düşündürüyor ve 2018'de hatta 6 ay önce size evlerinize kavuşma sözü verilmişti ve maalesef bugüne kadar hiçbir şey yapılamadı ve hala deprem riski altındaki evlerinizde yaşıyorsunuz."

Bakan Kurum, yoğunluk artışı yapılan projenin vatandaşı sıkıntıya sokacağını vurguladı.

"İşin sonunda 'Ya biz bunu niye yaptık' diyeceğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarını biz istemiyoruz. Yapmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Kurum, vatandaşların, hak ettiği şekilde yaşamasını istediklerini dile getirdi.

"DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ HER TÜRLÜ YANINIZDAYIZ, DESTEKÇİNİZİZ"

Kurum, yapılacak projeyle ilgili bilgiler vererek, şunları anlattı:

"Bu projeleri yaparken de 4 milyar lira kira desteği vereceğiz, faiz desteği vereceğiz ve yapıma ilişkin de biz kredi de verebiliyoruz İller Bankası kanalıyla. Bu işlerin hepsini bu alanda yapabiliriz. Siz derseniz ki 'Arkadaş bizim alanımızı rezerve alan, riskli alan ilan et, planımızı yap. Bu söylediğiniz şekilde biz kendimiz yapalım.' Buyurun yapın. 'Biz müteahhit bulamıyoruz, bugün gelmiyor, yapamıyoruz, siz gelin Emlak Konut'la yapın, siz gelin İller Bankası'yla yapın, bize yapım sürecinde destek olun', ona da varız. 'Yok efendim biz yapacağız, sadece kira veriyoruz, kira verin' ona da varız. Yani bu alanda dönüşümle ilgili her türlü yanınızdayız, destekçiniziz. İnşallah 1 Nisan'da başlayıp üç sene içinde de bu konutları bitirmek ve size sağlam konutlarınızı vermek istiyoruz."

Bu işi herkesin rızasını alarak yapmak istediklerini vurgulayan Kurum, rıza alma konusunu önemsediklerini bildirdi.

Hem devlet hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak vatandaşın mağdur olmaması, deprem riski altında yaşamaması için birçok düzenleme yaptıklarına değinen Kurum, "Belediyelerimize destek oluyoruz. Ayrıca gidip o sahada kentsel dönüşümün bir kısmını kendi başkanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz eliyle yapıyoruz. O yüzden burada da her türlü desteği veririz. Bu süreçte yapacaklarımızı da inşallah hızlı bir şekilde yapar ve sizin cebinizden hiçbir kuruş almadan evlerinizi size teslim ederiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm Türkiye için manifestolarının açıklandığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bu manifesto çerçevesinde 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de şehircilik anlamında, kentsel dönüşüm anlamında, şehirlerin altyapısı anlamında birçok projeyi yaptık ve inşallah yapmaya da devam edeceğiz. İstiyoruz ki biz 2023 yılına geldiğimizde tüm şehirlerin düzenli depolama hizmetleri yüzde 100'ü verilsin. Tüm şehirlerin atık su arıtma hizmetleri tam anlamıyla verilsin ve o çevremizi koruyacağımız, doğamızı koruyacağımız, gelecek nesillere aktaracağımız yeşil alanların miktarını artıralım. Bu anlamda da biz bu projeleri gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu Çanakkale ilimizde de çok fazla var. Hem özel çevre koruma bölgelerinin sayısını artırıyoruz. Üç gün önce iki alanı hem Salda Gölü'nü hem de Karaburun Körfezi'ni özel çevre koruma bölgesi ilan ettik ve bu alanları koruyoruz. Bunun dışında Türkiye çapında şu anda korunan 55 bin kilometrekarelik özel çevre koruma bölgemiz var. Bu alanları da 2023'e kadar 2,5 kat artırarak 133 bin kilometrekareye çıkarmak istiyoruz. Bunları çıkarırken de OECD verilerine göre toprak nüfusumuzun yüzde 17'sini korunan olarak, gelecek nesillere aktaracağımız alanlar olarak inşallah bırakacağız. Bu ülkede kentsel dönüşüme uğramamış hiçbir sağlıksız konutumuz kalmayacak ve şehrin de kendine özgü bir anayasası olacak. Bu anlayışla şehirlerimizi yapacağız ve o kopyala yapıştır tek düze yapılaşmalardan kurtarmak suretiyle, milletimizin istemediği hiçbir işin de yapılmasına müsaade etmeyecek şekilde şehirlerimizin 2023'ünü, 2053'ünü ve 2071'ini hesaplamak suretiyle bu çalışmaları yapıyoruz."

Bakan Kurum, ardından merkeze bağlı Kepez beldesinde yapılması planlanan balıkçı barınağında incelemelerde bulundu.

Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider ile kentsel dönüşüm hak sahipleri katıldı.