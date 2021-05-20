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Bakan Kurum Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacaklarını belirterek, "Gölümüze arıtılmadan bir tek damla su bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız." dedi.

Bakan Kurum Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu
AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, Salda Gölü'nde incelemelerde bulunduktan sonra bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göl etrafındaki bazı köylerden ve ilçeden göle atık su gelmesini engellemek için çalışmalara başladıklarını aktaran Kurum, "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze arıtılmadan bir tek damla su bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Turkuaz su, beyaz kumsal, endemik bitki türleri ve doğal güzellikleri görmek için yılda 1,5 milyon insanın bölgeyi ziyaret ettiğini anımsatan Kurum, şunları söyledi:

"Ziyaret çerçevesinde gelen vatandaşların ihtiyaçları oluyor. O ihtiyaçları maalesef burada derme çatma, kaçak konteynerlerde, çadırlarda istenilmeyen baraka yapılarda karşılamaya gayret gösteriyorlardı. Hemen bu arazilerde bulunan kaçak yapıların tespitlerini yaptık, yıkımlarını gerçekleştirdik. Yeni yapacağımız yapıları da Millet Bahçesi anlayışı içerisinde içinde kıraathanesi, mescidi, soyunma, giyinme alanları, kafeleri, vatandaşlar geldiğinde teras alanlarda bu doğal güzelliği izleyebileceği üniteleri yapıyoruz."

Bölge sakinleriyle de işbirliği içinde olduklarını hatırlatan Kurum, onların da gelen ziyaretçileri en iyi şekilde karşıladıklarını bildirdi.

Yöresel ürünleri pazarlayarak evlerine ekmek götürme gayretinde olan bölge halkı için satış alanları oluşturduklarını anlatan Kurum, bölgeye gelen ziyaretçilerin buralardan organik, doğal ürünleri alabildiklerini kaydetti.

Kurum, bölgeye yapılacak projeleri bilim kuruluyla hareket ederek hayata geçirdiklerini belirterek, "Projemiz Beyaz Adalar ve halk plajı olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Beyaz Adalar kısmını dumansız hava sahası ilan ettik. Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. Göle girilmesini engelleyecek adımlar attık ki bu beyaz kumsalımız, turkuaz suyumuz korunarak gelecek nesillere aktarılsın. Gelen vatandaşlarımız sadece bu doğal güzellikleri görsünler, izlesinler, bu eşsiz güzellikler içerisinde, bu ünitelerde vakit geçirsinler istedik." şeklinde konuştu.

Ziyaretçi kısıtlaması getirdiklerini, otoparkı yolun kenarına taşıdıklarını aktaran Kurum, kumsalın bulunduğu alana hiçbir aracın girmesine izin vermediklerini bildirdi.

Kurum, ziyaretçilerin yürüyerek, elektrikli araçlarla ya da bisikletlerle sahile girebileceklerini belirtti.

Ayrıca bisiklet için de güzergah oluşturduklarını aktaran Kurum, "Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. İki kilometre içerisine kesinlikle araç giremeyecek. Gölün etrafı yaklaşık 43 kilometre. 43 kilometrelik bisiklet yolu yapılmasını planladık. Bu yıl yolun hemen hemen yarısını tamamlayacağız. Seneye de tamamını bitirmek suretiyle vatandaşlarımız gölün etrafında huzurlu ve güvenli şekilde bisiklete binebilecekler." ifadelerini kullandı.

Hem Beyaz Adalar hem de halk plajı bölgelerindeki çalışmaları yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlayacaklarını belirten Kurum, vatandaşın mülkiyetinde olan düzenlemelere ilişkin de istişarelerin devam ettiğini, vatandaşa gereken her türlü desteğin verildiğini belirtti.

Salda Gölü'nün korunması adına Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emin Erdoğan'a söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirmek için adımlar attıklarını aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Sonuna geldik. Bu süreçte bizi çok eleştirenler oldu, yapacağımız projeye ilişkin haksız bir şekilde 'İşte buralara oteller, marinalar, büyük büyük binalar yapılacak, her yer betonlaşacak' diye eleştiri yapan vatandaşlarımız oldu. Biz de en az onlar kadar hassas davrandık, onlar kadar hassas olmaya çalıştık ve bu hassasiyet çerçevesinde inanın her adımımızı buradaki doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde atmaya çalıştık. 7 gün 24 saat burada kameramız yapılan tüm işlemi tüm Türkiye'ye göstermektedir. Tamamen doğal malzemelerle, hiçbir betonun, çivinin kullanılmadığı, doğal güzelliğin korunması adına atılması gereken tüm adımları atmaya gayret gösteriyoruz. 2-3 ay içinde de projemizi tamamlayıp, Burdur'umuza ve Türkiye'mize kazandırmış olacağız."

"53 MİLLET BAHÇESİNİN YAPIMI TAMAMLANDI"

Bakan Kurum, 2002'den bu yana da Burdur'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 9,5 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti.

Halen kentte yapımı devam eden pek çok yatırım bulunduğunu dile getiren Kurum, bölgede doğal alanları koruyacak ve yeşil alanların sayısını artıracak çalışmalar içinde olduklarını bildirdi.

Ayrıca 81 ilde millet bahçesi yatırımları yaptıklarını anımsatan Kurum, "53 millet bahçesinin yapımını tamamladık ve vatandaşımızın hizmetine açtık. Amacımız 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi yapmaktır." dedi.

Kurum, Burdur'da da yapılacak 122 bin metrekarelik alana sahip millet bahçesinin ihalesinin 12 Temmuz'da yapılacağını ve 2022'de tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

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