Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda yaptığı açıklamada sosyal konut projesinde başvuru sayısının 70 bini aştığını söyledi. İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- 2023 yılı çerçevesinde 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut yapma hedefiyle yola çıktık. İlk etapta 50 bin sosyal konutumuzu 67 ilde projelendirdik.





- İlk etapta 50 bin konuta başvuruları 19 nisana kadar alacağız. Başvuru sayısı 70 bini aştı. Ciddi bir başvuru olacağını öngörüyoruz. İlk etapta 50 konutu 388 lira taksitle vatandaşa sunacağız.

- Sosyal konut projesine başvuru sayısı 400-500 bini bulacak gibi gözüküyor

- Mahalle kültürümüzü yansıtacak yatay mimarisi olan tarih ve şehircilik anlayışını tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz

- Ülkemizin mekânsal stratejik planını hazırlıyoruz

- (İmar barışı) 10 milyon vatandaşımız bugüne kadar başvurdu ve 17 buçuk milyar bedel yatırdılar.

- (Kapadokya'da kaçak yapılar) İmar barışı binanın sağlam olduğunu göstermiyor. Mevcuttaki binanın kaçaklarla olan devletteki barışı. Kaçak yapılarla mücadele etmek zorundayız. En son Kartal'a 21 canımız gitti. İstemiyoruz artık başka ocaklara ateş düşsün.

- Kentsel dönüşümde 1.5 milyon konutu dönüştüreceğiz



- (Sıfır atık projesi) kişi başı 440 adet plastik poşeti yüzde 70 azalmayla çok aşağı düşürdük. Hedef yüzde 90 azaltmak. Depozito uygulamasıyla daha da genişleteceğiz.





