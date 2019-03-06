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Bakan Kurum: Sosyal konut başvuruları bugün itibariyle başlıyor

Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, sosyal konut almak isteyenlere ilişkin şartları da açıkladı

Giriş: 06.03.2019 - 13:43 | Güncelleme:
DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. Kurum: "Dün, sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm Türkiyemiz'de 67 ilimizde 50 bin sosyal konut uygulamasını başlattık. Başvurularımız bugün itibariyle başlıyor ve 19 Nisan'a kadar da sürecek"Kurum: "İzmir'e de ilk etapta 2584 tane sosyal konutun yapımına, talep toplanmasına bugün itibariyle başlamış olacağız"Kurum: "Başvurular için, 2 1'ler için 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. oturduğu, başvuracağı ilçedeki nüfusa kayıtlı olduğu yerde bir yıl en az oturmak şartı var. Geliri 4 bin 500 lirayı aşmaması gerekiyor. 3 1 konutlarımız için 18 yaşını dolduran herkes başvurabilir. yine bir yıl oturma şartı var. Burada bir gelir sınırlaması yok" dedi



'KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK'


"Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 67 ilimizde 50 bin sosyal konut uygulaması başlattık" diye sözlerine devam eden Kurum, şunları kaydetti:

"Başvurularımız bugün itibarıyla başlıyor, 19 Nisan'a kadar sürecek. İzmir'e ilk etapta 2 bin 584 tane sosyal konutun yapımına ve talep toplanmasına bugün itibarıyla başlamış olacağız. İzmir'de '2+1' konutlarımızın en düşük taksit tutarı 583 lira. '3+1' konutlarımızın taksit tutarları ise 1178 liradan başlıyor, 240 aya kadar da vadelerimiz var. Bu, İzmir'de birçok ilçede bu kiraların daha altında ödeme demek. Kira öder gibi ev sahibi olabilmek demek. İlk etapta 2 bin 584 konutu yaptık, diğer ilçelerimizde de sosyal konut, alt gelir grubu konut ve şehit, gazi ailelerimiz ile emekli vatandaşlarımıza yönelik konut uygulamalarını da diğer ilçelerimizde geliştireceğiz. Bir taraftan kentsel dönüşüm yaparken diğer taraftan sosyal konut uygulamalarıyla deprem riski ve barınma sorununu en aza indirmeyi hedefliyoruz. Toplu konut sitemizde yayınlıyoruz. Tüm ilçelerde nüfusumuza yetecek şekilde sosyal konut uygulaması yapacağız. Başvurular için 25 yaşını doldurmuş olması, ilçede 1 yıl oturma şartı var. Bu '2+1' için. Gelirinin 4 bin 500 TL'yi aşmaması gerekiyor."

'ATIK SU ARITMA TESİSİ ŞART'

Türkiye'de 2023'e gelindiğinde nüfusun yüzde 100'üne atık su arıtma hizmeti vermek istediklerini de söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şöyle dedi:

"İzmir Körfezi'nin kirliliğini giderecek atık su arıtma tesisinin yapılması önem arz ediyor. İnşallah 2023 yılına kadar İzmir Körfezi'nde atık su bırakmayacağız, atık su atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Şehrimizde çöplerimiz vahşi depolanıyor. Biz bırakın çöp depolamayı, sıfır atık uygulamasına geçtik. Vahşi depolamadan düzenli depolamaya geçmemiz gerekiyor. İzmir'de kişi başı yeşil alan miktarı 1,6 metrekare. Hedefimiz 5 yılda bunu 10 kat artırmak. Millet bahçeleri ile iklim değişikliği ile ilgili mücadelede iklim değişikliği etkilerini en aza indirmek istiyoruz. Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki kayaların düşmesi nedeniyle vatandaşın can ve mal güvenliği söz konusuydu. Bu binaların boşaltma sürecini başlattık. 23 bin metrekarelik alanda vatandaşın rızası çerçevesinde dönüşümü yapmak istiyoruz. 21'inci yüzyılda ülkemize yakışmayan bu görüntülere müsaade etmeyeceğiz."

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