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Bakan Kurum, TBMM Başkanı Şentop’a Gazi Meclis’in tapusuyla geldi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Başkanı Mustada Şentop’a TBMM’nin tapusunu hediye etti

Bakan Kurum, TBMM Başkanı Şentop’a Gazi Meclis’in tapusuyla geldi!
HABERTURK.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında kabul etti. Ziyarette Bakan Murat Kurum, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sürpriz bir hediyeyle geldi.

Bakan Kurum, TBMM Başkanı Şentop’a Gazi Meclis'in tapusunu teslim etti.

Yapılan ikili görüşmede Bakan Kurum, TBMM Başkanı Şentop’a çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özellikle Marmara’da görülen müsilajın temizliği konusunda Şentop’a süreçle ilgili bilgi verdi.

Dünyada iki kez Gazi unvanını alan TBMM’nin tapusu ilk kez bir Meclis Başkanına tevdi edildi.

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