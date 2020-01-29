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Bakan Kurum yıkılacak ve inşa edilecek konut sayısını açıkladı:

Bakan Kurum yıkılacak ve inşa edilecek konut sayısını açıkladı:

Bakan Kurum yıkılacak ve inşa edilecek konut sayısını açıkladı:
AA

Bakan Kurum yıkılacak ve inşa edilecek konut sayısını açıkladı:

- "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak. Malatya'da, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binamız var" - "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ ve Malatya'da, depremden etkilenen bölgemizde yapacağımız kalıcı konutların sayısı şu an itibarıyla 6 bin 400. Konutlarımız, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina olduğunu, bunların 118'inin acil yıkılacağını, Malatya'da, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta ise 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak konut bulunduğunu belirtti.

Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Elazığ Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında, depremin yaşandığı andan itibaren devletin bütün birimleriyle bölgede yer aldıklarını, sürekli teyakkuz halinde vatandaşlarla enkaz alanlarında bulunduklarını söyledi.

Bakanlık olarak Elazığ ve Malatya'da toplam bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarına süratle devam ettiklerini aktaran Kurum, "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak. Malatya'da, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binamız var." dedi.

Kurum, tespit ve yıkım süreçlerinin hem Bakanlığın teknik elemanları hem de üniversitelerin bilimsel desteğiyle en hızlı şekilde ilerlediğini ifade etti.

- 6 bin 400 konut yapılacak

Yıkım çalışmaları sürerken bir yandan da dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını anlatan Kurum, Elazığ'da Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde Bakanlık olarak kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceklerini, bu kapsamda iki irtibat bürosu açtıklarını bildirdi.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılacak çalışmalarımızda vatandaşlarımızla istişare ederek, onların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceği bir kentsel dönüşüm sürecini yönetmek istiyoruz. Elazığ'da Mustafa Paşa'da 300, Sürsürü'de 200, Sivrice'de 350, Yemişlik'te 2 bin ve köylerimizde 1000 olmak üzere 3 bin 850 yeni konut yapacağımızı dün ifade etmiştik. Bunun dışında 400 rezerv konutumuz var. Onu da öncelikli hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz."

Malatya'da dün incelemelerde bulunduklarını anımsatan Kurum, orada da kalıcı konutlarla ilgili sürece yürütmek adına Malatya merkezde 500, Doğanyol'da 150, Kale’de 200 ve Pütürge'de 200 olmak üzere üç ilçemizde toplam 550, Malatya geneli köy evleri ahırlı ve ahırsız olarak 1500, toplamda ise 2 bin 550 yeni konut yapacaklarını bildirdi.

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ ve Malatya'da, depremden etkilenen bölgemizde yapacağımız kalıcı konutların sayısı şu an itibarıyla 6 bin 400. Konutlarımız, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

1999'dan bu yana yaşanan depremler sonucu yaptıkları projelerde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu'da 130 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerine işaret eden Kurum, 42 bin 587 kalıcı konut inşa ettiklerini dile getirdi.

- "En kısa sürede vatandaşlarımızın yarasını saracağız"

Van, Kütahya, Bingöl ve Afyon-Dinar depremlerinin ardından TOKİ tarafından 7,5 milyar liralık yatırım yaparak 37 bin 734 afet konutu ürettiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"1999'dan bu yana depremzede vatandaşlarımız için yaptığımız toplam 80 bin 321 kalıcı konut ile sosyal donatılar ve alt yapı çalışmaları için 110,5 milyar lira harcadık. 2012'den bugüne 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü yaptık. Bakanlık olarak vatandaşlarımıza kentsel dönüşümde kira yardımı, hibe, faiz ve kamulaştırma kapsamında 17 milyar lira destek sağladık. Dönüşüm kapsamında binasını dönüştüren vatandaşlarımıza vergi ve harç muafiyeti sağlayarak, yaklaşık 11 milyarlık ilave desteğimiz oldu. TOKİ eliyle yatırım bedeli 32,5 milyar lira olan 149 bin konut ürettik. Dolayısıyla kentsel dönüşüm için toplamda 60,5 milyar liralık yatırım yaptık. Riskli olarak belirlediğimiz alanlar ile yeni yerleşim olarak belirlediğimiz alanlarda da 60 milyar liralık yatırımımız devam ediyor."

Kurum, daha önce Van'da, Bingöl'de, Afyon'da olduğu gibi Elazığ'da da en kısa sürede vatandaşların yaralarının sarılacağını vurguladı.

 

 


,Nurten Aslan,Orhan Onur Gemici

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