Bakan Murat Kurum Açelya Apartmanı'nı inceledi: Her türlü hukuki süreç yürütülecek

Açelya Apartmanı tepkisi: Hukuki süreç yürütülecek 0:00 / 0:00

AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çökme riski nedeniyle yıkılan Açelya Apartmanı'na ilişkin, "900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecek." dedi.

Bakan Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde inşaat kazısı sırasında ağır hasar gören ve çökme riski nedeniyle yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, gerek Açelya Apartmanı'nın yıkımı gerekse etraftaki diğer binaların taşıdığı riskin tespitine ilişkin çalışmaların yakından takip edildiğini, birlikte hareket edildiğini anımsattı.

Bakan Kurum, yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı'nı yıkmak durumunda kaldıklarına işaret ederek, yıkım sürecini büyük bir titizlikle, vatandaşların canına, malına zarar gelmeyecek şekilde yönetmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Kurum, etraftaki 135 bağımsız bölüm, 5 ticari üniteden oluşan 11 binanın da yıkılma, göçme riskinin olması sebebiyle kentsel dönüşüm başlatma kararı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bu 11 bina, 35 bağımsız bölüm, 5 ticari üniteyi içeren kentsel dönüşüm projesini şu an sahada fiilen yürütmektedir. Açelya Apartmanı'nda eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30'ar bin lira eşya yardımı, kiracı kardeşlerimize 2 bin 500 lira taşınma yardımı, ev sahibi kardeşlerimize de 5 bin 750 lirası peşin olmak üzere her ay 1150 lira kira yardımı vermek üzere süreci yürütüyoruz.

Şu an 10 binanın hemen hemen tamamı boşaltıldı, 2 dairemiz kaldı. Bir vatandaşımız yurt dışında, bir vatandaşımız da rahatsız olduğu için eşyalarını valiliğimizin gözetiminde bir depoya kaldıracağız. Bugün itibarıyla taşınma işlemini de 10 bina için tamamlamış olacağız."

İNŞAAT SÜRECİ EN GEÇ 1 AY İÇERİSİNDE BAŞLATILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bu çalışmaların akabinde en geç bir ay içerisinde burada inşaat sürecini başlatıp 1 yıl içerisinde de daha önce Kartal'da, İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da olduğu gibi Çankaya İleri Mahallemizde de vatandaşlarımızın yarasını Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hızlı bir şekilde sarma sürecine gireceğiz." açıklamasında bulundu.

Böyle bir kazanın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Kurum, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurguladı.

Bakan Kurum, bir basın mensubunun istinat duvarını yapan firma ve belediyenin ihmali bulunduğuna ilişkin iddiaları anımsatması üzerine, binaların artık sadece deprem sebebiyle yıkılmadığının görüldüğünü dile getirdi.

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nda 21 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Kurum, gerek ihmal gerekse yanlış imalat sebebiyle binalarda hasarların oluştuğunu, bunun çevresindeki binalara da hasar verdiğini, vatandaşların mağdur olduğunu anlattı.

"GEREKLİ HER TÜRLÜ CEZAİ İŞLEM YAPILACAK"

Bu süreçte de amaçlarının kimseyi suçlamak olmadığının altını çizen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızla yapılan görüşmelerin yanı sıra incemeler hem İçişleri Bakanlığımız hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığımızca yapılmaktadır. Vatandaşlarımız üç ay önce müracaatları olduğunu ve bu müracaata ilişkin buradaki kazı esnasında Açelya Apartmanı'nın risk teşkil eden bir durumu olduğunu bildirmişler. Belediyemiz gelip yerinde inceleme yapmış.

Şu an incelememiz devam ediyor. Amacımız kimseyi yermek, suçlamak değil. Ancak hem belediyelerimizin hem vatandaşımızın bu konuda çok daha hassas olması gerekiyor. Zaten hukuki süreç devam ediyor, bununla ilgili gerekli tahkikat yapılacaktır. Gerekli her türlü cezai işlem de yapılacaktır. 900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmale, ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız."

"BELEDİYELERİMİZİN ÇOK DAHA KESKİN TEDBİRLER ALMASI GEREKMEKTE"

Bakan Kurum, "Tüm belediye başkanlarımızdan, vatandaşlarımızdan ricam şudur, çok daha hassas davranmak zorundayız. Sadece kendi canımızı değil, komşularımızı, mahallemizi de ilgilendiren süreçlere ilişkin belediyelerimizin çok daha keskin tedbirler alması gerekmektedir. İnşaat kazısı esnasında istinat duvarının daha güçlü hale getirilmesi, kazıklı istinat duvarı yapılması, zemin iyileştirmesi yapılması gerekiyorsa bunların hepsinin yapılması noktasında talimatlarımız belediye başkanlarımızadır." dedi.

Hukuki süreç ve cezai müeyyideler noktasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştüklerini aktaran Kurum, daha sert tedbirlerin alınmasıyla ilgili süreci takip ettiklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Eğer bir ihmal söz konusuysa bundan sonraki süreçte müeyyideler çok daha sert ve keskin olacak." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Kurum, İncesu Şehit Sultan Selim Karakoç İmam Hatip Ortaokulu'nda bulunan Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisinde yetkililerden bilgi aldı, ardından bir taksi durağını ziyaret etti.

İncelemeleri sırasında Kurum'a AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti.