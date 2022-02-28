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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9.1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" ifadelerini kullandı.

2021 yılında iç ve dış talebin büyümeye katkısının dengeli bir görünüm sergilediğini belirten Bakan Nebati "Makine-teçhizat yatırımları yüzde 20.5 artarak kuvvetli seyrini sürdürdü. Çift haneli büyüme yakaladığımız bu dönemi düşük bir cari açık ile kapatırken işsizlik oranını da önemli ölçüde azalttık. Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Yatırıma, üretime ve ihracata odaklanarak, yüksek istihdam sağlayan katma değerli büyüme hedefimize ulaşacağız" dedi.