Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'da gerçekleştirilen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarıyla bir araya geldi. Uygun koşulları sağlayarak gayrimenkul sektörünü desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye, zor dönemlerde dahi şoklara ne kadar dirençli olduğu defalarca kanıtlanmış güçlü bir ekonomiye sahiptir. Yeni enstrümanlarla tedbirler alıyoruz ve imkanlar sunuyoruz

- Enflasyon yaz aylarından ve özellikle de yıl sonundan itibaren düşüşü ve hızlı bir şekilde normalleşmeyi göreceğiz.

- Enflasyonla mücadele devam ediyor. 2023 Haziran için tek hane hedefi kararlılığımız var. Yurt dışı fonlar 'Türkiye var' demeli. Serbest piyasa ve kambiyo rejimi garanti altında

- Londra'dan yapmış olduğumuz görüşmelerin bir tekrarını ve görüşemediğimiz yatırımcılarla yeni görüşmeler yapacağız.