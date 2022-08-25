Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na EYT cevabı 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu icra borçlarına devlet desteği getirilmesine yönelik düzenlemenin detayları açıklandıktan sonra bugün Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yönelik olarak "Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım" mesajını paylaştı.

Bakan Nebati ise bugün Kılıçdaroğlu'na verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığımızla birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur.

Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve Öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin."