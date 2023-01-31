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Bakan Nebati'den iç borçlanma açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iç borçlanmaya ilişkin veriler paylaştı. Bakan Nebati, ile ilgili atılan adımlar ilgili bilgiler paylaştı. 2020’de yaklaşık 34 ay olan iç borçlanmanın vadesini, uzun vadeli borçlanma stratejisi ile 2021 yılında 53 aya, 2022 yıl sonu itibarıyla ise 70 aya çıkardıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2022 yılı Temmuz ayında Hazine tarihinin en uzun aylık ortalama borçlanma vadesi olan 98 aya ulaştık" dedi

Bakan Nebati'den iç borçlanma açıklaması
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iç borçlanma ile ilgili atılan adımlar ilgili bilgiler paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Etkin borç yönetimi anlayışımız neticesinde, iç borçlanmamızın vadesi, maliyeti ve kompozisyonunun her birinde eş zamanlı olarak çok önemli başarılara imza attık. Bu sayede borç stoğumuzu makro değişkenlerdeki oynaklıklara karşı daha da güçlü hale getirdik" dedi.

2020’de yaklaşık 34 ay olan iç borçlanmanın vadesini, uzun vadeli borçlanma stratejisi ile 2021 yılında 53 aya, 2022 yıl sonu itibarıyla ise 70 aya çıkardıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2022 yılı Temmuz ayında Hazine tarihinin en uzun aylık ortalama borçlanma vadesi olan 98 aya ulaştık" ifadesini kullandı.

2022 yılı başında yüzde 24.6 seviyesinde olan sabit getirili iç borçlanmanın da ortalama maliyetinin 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 10.7 seviyesine gerilediğine işaret eden Bakan Nebati, "TL cinsi sabit getirili senetlerimizin toplam iç borçlanmamız içerisindeki payı da 2021’de yüzde 35 seviyesinde iken, 2022 sonunda yüzde 60’a ulaşarak borç stoğumuzun kompozisyonunu ciddi biçimde güçlendirdi" diye konuştu.

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