'Pozitif ayrışmaya devam ediyoruz'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Bakan Nebati'den işsizlik değerlendirmesi

İşsizlik rakamlarıyla ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı

Bakan Nebati'den işsizlik değerlendirmesi
'Pozitif ayrışmaya devam ediyoruz'
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan ağustos ayı işgücü verilerini değerlendirdi.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

twitter

2022 Ağustos ayı itibarıyla, yaklaşık 1.9 milyon kişi son bir yılda olmak üzere, sağlanan istihdam artışının son iki yılda 3.8 milyon kişiyi aştığını belirten Bakan Nebati açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu suretle, işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9.6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emtia piyasasında risk algısının yumuşamasıyla geçen hafta pozitif bir seyir izlendi
İŞ-YAŞAM Emtia piyasasında pozitif seyir
Bakan Nebati, 11-14 Ekim'de Washington'da G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacak
İŞ-YAŞAM Nebati, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacak
Son dakika: Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM İşsizlik tek haneye geriledi
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylül ayında 48,8 oldu
İŞ-YAŞAM İhracat İklimi'nde ılımlı bozulma
Türkiye'yi fakirleştiren vergi kaçağı
İŞ-YAŞAM Kriptonun vergi saltanatı
Toplam yolcu trafiği 138 milyonu aştı
İŞ-YAŞAM Toplam yolcu trafiği 138 milyonu aştı
Türkiye'nin Almanya'ya ihracatında rekor
İŞ-YAŞAM Türkiye'nin Almanya'ya ihracatında rekor
47.5 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi
İŞ-YAŞAM 47.5 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuşuyor
İŞ-YAŞAM "Kayıplar telafi edilecek"
Brüksel'de kira artışları sınırlandırıldı
İŞ-YAŞAM Brüksel'de kira artışları sınırlandırıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.