Bakan Nebati'den 'Katılım Finans' açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni kurulacak Katılım Finans Kefalet Şirketi’ne ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Nebati Katılım Finans Kefalet Şirketi’ne, bakanlık olarak yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceklerini belirterek "Katılım Finans Kefalet Şirketi, katılım finans kuruluşlarımızın sinerjisini artıracak, sektörün kendi bünyesinde kefalet ihtiyaçlarını karşılayarak katılım ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullandı.

Bakan nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti:

"Katılım esaslarına uygun çalışan işletmelerimiz, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını Katılım Finans Kefalet Şirketi’nden karşılayabilecektir.

"Katılım finans sektörümüzün tüm kurumsal yapıları ve enstrümanlarıyla ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek düzeye ulaşmasını ve İslam dünyasında da “iyi uygulama modeli” olarak gösterilebilecek bir ekosisteme ve derinliğe sahip olabilmesini arzu ediyoruz."