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Bakan Nebati'den sanayi üretimi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Nebati, Türkiye'nin yıllık bazda yüzde 8.5 artışla ABD, Çin ve Euro Bölgesi'nden pozitif ayrıştığını ve sekiz çeyrektir devam eden aralıksız büyüme eğilimini güçlü bir şekilde sürdürdüğüne dikkat çekti

Bakan Nebati'den sanayi üretimi değerlendirmesi
Bakan Nebati'den sanayi üretimi değerlendirmesi
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HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Nebati, "Küresel ölçekte ekonomik koşulların zorlaştığı Haziran ayında dahi sanayi üretimimiz piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir gerçekleşmeyle, yıllık bazda yüzde 8,5 oranında artış kaydetmiştir.Böylece ikinci çeyrekte sanayi üretimi artışımız yüzde 9,4 olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu verilerle Euro Bölgesi, ABD ve Çin'e nazaran pozitif ayrıştığının altını çizen Nebati, "Aynı dönemde yıllık sanayi üretiminde Avro Bölgesi ve İngiltere yüzde 2,4, Çin yüzde 3,9, ABD 4,16 artış gösterirken Almanya yüzde 0,5 oranında düşüş kaydetmiştir. Ülkemizin sanayi üretimi tüm bu ekonomilerden pozitif yönde ayrışmıştır. Mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimimiz 2020 yılı ikinci çeyreğindeki salgın kaynaklı daralmadan sonra, sekiz çeyrektir devam eden aralıksız büyüme eğilimini güçlü bir şekilde sürdürüyor." dedi.

Sermaye malı üretiminde devam eden kuvvetli görünümün, makine teçhizat yatırımları başta olmak üzere üretim potansiyelindeki artışa işaret ettiğine vurgu yapan Nebati, "Ticaret ve hizmet sektörleri ciro endeksleri ve perakende satışlardaki olumlu görünüm, kuvvetli sanayi üretimi ile birlikte ikinci çeyreğe ilişkin güçlü büyüme beklentimizi daha da pekiştirdi. Ülkemizin kalkınmasını ve vatandaşlarımızın refahını önceleyen; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün verdiği gibi yarın da vermeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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