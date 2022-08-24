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Bakan Nebati'den vergi istisnası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurtdışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını bildirdi

Bakan Nebati'den vergi istisnası açıklaması
Bakan Nebati'den vergi istisnası açıklaması
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AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde dile getirilen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız" ifadelerine yer verildi.

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