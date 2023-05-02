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Bakan Nebati: "Döviz piyasasında bir ralli olmayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun yüzde 45'lerin altına düşmesini beklediklerini belirtirken, "Toplumun tamamı faiz artırım beklentisini bırakmış durumda. Döviz piyasasında bir ralli olmayacak, vatandaşlara sesleniyorum; oyuna gelmeyin" dedi

Bakan Nebati:
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Para'da ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati enflasyondaki düşüşün hızlanacağını belirterek, "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz. Enflasyonda baz etkisiyle başlayan indirim devam edecek. Manşet enflasyonun altında faiz oranı olacak. Bizim için önemli olan enflasyonun aşağı doğru yönünün devam etmesi ve manşet faiz oranıyla aynı patikaya giriyor olması" dedi.

"DÖVİZDE BİR RALLİ OLMAYACAK"

Döviz piyasasını değerlendiren Bakan Nebati, "Toplumun tamamı faiz artırım beklentisini bırakmış durumda. Döviz piyasasında bir ralli olmayacak, vatandaşlara sesleniyorum; oyuna gelmeyin. Seçim sonrası adımlarla ikili fiyat mekanizması bitecek" diye konuştu.

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