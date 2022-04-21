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Bakan Nebati ECB Başkanı Lagarde ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda temaslarını sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile görüşen Nebati, Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi

Bakan Nebati ECB Başkanı Lagarde ile görüştü
HABERTURK.COM

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak üzere ABD'de bulunan Nebati, Twitter hesabından, Washington'da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile bir görüşme gerçekletiren Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı

BAKAN NEBATİ IFC BAŞKANI DIOP İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Nebati'nin G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'daki diğer bir teması ise Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop oldu.

Nebati, "Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Sn. Makhtar Diop ile bir araya geldik. Karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmaktaki kararlılığımızı ifade ederek devam eden projelerdeki iş birliğimizi güçlendirmek üzerine bir görüşme gerçekleştirdik." dedi

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