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Bakan Nebati: Enflasyonla mücadelemizden taviz vermiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yüksek enflasyonun yol açtığı negatif etkilerin farkında olduklarını, bu sebeple enflasyonla mücadeleden hiçbir şekilde taviz vermediklerini belirterek "2022 yılı Ekim ayında yüzde 85’lere kadar yükselen enflasyon, attığımız isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçmiş, Mart 2023 itibarıyla yüzde 50.5 seviyesine kadar gerilemiştir" değerlendirmesinde bulundu

Bakan Nebati: Enflasyonla mücadelemizden taviz vermiyoruz
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HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan mart ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları belirtti:

"2022 yılını, üst üste gelen ve çok boyutlu küresel krizlerin gölgesinde, maalesef yüksek enflasyon baskısıyla geçirdik. Yüksek enflasyonun yol açtığı negatif etkilerin elbette farkındayız. Bu sebeple enflasyonla mücadelemizden hiçbir şekilde taviz vermiyoruz.

Biz bir sorunu çözerken farklı sorunlara yol açmadan ilerlemeye özen gösteriyor, “enflasyon düşsün de işsizlik artarsa artsın, yatırım ve üretim gücümüz zayıflasa da olur” gibi bir kolaycılığa düşmeden, bütüncül ve vatandaşımızın menfaatine odaklı bir süreç yönetiyoruz.

Nitekim, küresel ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2022 yılı Ekim ayında yüzde 85’lere kadar yükselen enflasyon, attığımız isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçmiş, Mart 2023 itibarıyla yüzde 50.5 seviyesine kadar gerilemiştir.

Ancak asıl önemlisi, Türkiye, enflasyonda bu düşüşü kaydederken, yatırımda, istihdamda ve üretimde kayıplar yaşamamış, tam aksine, bu süreçte Cumhuriyet tarihimizin istihdam ve ihracat rekorları eş zamanlı olarak kırılmıştır. Ekonomimiz, dinamik yapısını, üretim artışlarını ve büyüme trendini enflasyonla mücadeleye kurban etmemiştir."

Bizler, asla kolaycılığa kaçmadan yüzeysel çözüm önerilerine kulak asmıyor, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini bütüncül bir anlayışla gözeterek ilerliyoruz. Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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