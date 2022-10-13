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Bakan Nebati Goldman Sachs yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Washington temasları kapsamında Goldman Sachs yöneticileriyle görüştüğünü bildirdi. Toplantıda Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatları aktardığını belirtti

Bakan Nebati Goldman Sachs yöneticileriyle görüştü
Goldman Sachs yöneticileriyle görüşme
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HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Washington temasları kapsamında ABD'li finans devi Goldman Sachs'ın yöneticileriyle görüştü.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle bulunduğumuz Washington DC'de devam eden temaslarımız kapsamında, Goldman Sachs'ın üst düzey yöneticileriyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda, küresel makroekonomik gelişmeleri ele alarak Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatları ve güçlü yatırım potansiyelimizi aktardık" bilgilerini paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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