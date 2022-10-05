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Bakan Nebati, İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısına yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulunduğunu; ancak aylardır Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda imzaya takıldığını öne sürmüştü. İmamoğlu'na sosyal medyadan yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı" ifadelerini kullandı

Bakan Nebati, İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısına yanıt verdi
İmamoğlu ile Nebati arasında imza polemiği
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye çağrıda bulunmuş ve "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok" demişti.

BAKAN NEBATİ'DEN YANIT GELDİ: İMZALANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İmamoğlu'na sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Nebati şu ifadeleri kullandı: Sayın İmamoğlu, “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı” projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.

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