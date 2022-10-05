İmamoğlu ile Nebati arasında imza polemiği 0:00 / 0:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye çağrıda bulunmuş ve "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok" demişti.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 5, 2022

BAKAN NEBATİ'DEN YANIT GELDİ: İMZALANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İmamoğlu'na sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Nebati şu ifadeleri kullandı: Sayın İmamoğlu, “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı” projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.

Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir