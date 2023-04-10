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Bakan Nebati: 'İhracatı önceleyen anlayışı koruyoruz'

Ekonomideki güncel gelişmeleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile rotamızı çizdik, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Başta turizm olmak üzere ekonomimize döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruyoruz" dedi

Bakan Nebati: 'İhracatı önceleyen anlayışı koruyoruz'
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomideki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalara yapan Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile rotamızı çizdik, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Başta turizm olmak üzere ekonomimize döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruyoruz" dedi.

Cari dengenin, 6 Şubat’taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini kaydeden Bakan Nebati, "Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi. Mart 2023 itibarıyla ekonomimizin yıllık ihracatı 255,7 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

Küresel salgının ardından 6.4 milyon kişinin istihdama katıldığını da aktaran Bakan Nebati, istihdamda 31 milyon 460 bin kişiye ulaşıldığını aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremlerin yaşandığı Şubat ayında genç nüfusta işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 19,2’ye gerilediğini de belirterek, "Özetle rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor" dedi.

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