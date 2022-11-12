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Bakan Nebati inşaat sektörü temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, inşaat sektörü temsilcileriyle ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdi

Bakan Nebati inşaat sektörü temsilcileriyle buluştu
AA

Bakan Nebati, Twitter hesabından, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelere devam ettiklerini bildiren Nebati, şunları kaydetti:

"İnşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin temsilcileriyle yaptığımız görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik. İş dünyası ile gerçekleştirdiğimiz sektör bazlı görüşmelerimize, önümüzdeki dönemde de istişare odaklı katılımcı bir anlayış ilkesiyle devam edeceğiz."

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