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Bakan Nebati İstanbul Finans Merkezi için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin 17 Nisan Pazartesi günü açılacağını bildirdi. Bakan Nebati, "Dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda büyük bir adım olan finans merkezi artık İstanbul’umuzun" ifadelerini kullandı

Bakan Nebati İstanbul Finans Merkezi için tarih verdi
HABERTURK.COM / AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı için tarih verdi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Finans Merkezin'in 17 Nisan'da açılacağını belirtti.

Nebati, yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılının arifesinde, Türkiye Yüzyılı’na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda büyük bir adım olan finans merkezi artık İstanbul’umuzun" ifadelerini kullandı.

İLK ETAPTA BANKALAR AÇILACAK

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etapta bankalar etabının açılacağı öğrenildi.

Projenin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

İstanbul Finans Merkezi, 1.3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

Projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor.

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