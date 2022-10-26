Bakan Nebati Riyad'da yatırımcılarla görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Varlık Fonu Mubadala Yatırım Şirketi İcra Direktörü ve CEO’su Khaldoon Khalifa Al Mubarak ile bir araya geldiklerini ve görüşmede Türkiye Ekonomi Modeliyle büyüyen ve üreten Türkiye'nin sunduğu fırsatlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bakan Nebati ayrıca Public Investment Fund Yöneticisi Khalid Al Smadi, MADR CFO'su Samir Derbas, S&P Global Başkan Yardımcısı Daniel Yergin, S&P Global Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Satış Direktörü Geoffrey Warr, Singapur'un Riyad Büyükelçisi Chowming Wong, Saudi Global Ports Co. CEO'su Edward Tah, PSA Group CEO'su Tan Chong Meng, SAPTCO CEO'su Khalid Alhogail ve Al Muhaidib Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sulaiman Al Muhaidib ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nebati, gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin, "Tüm görüşmelerde, Türkiye ekonomisinin son dönemde kaydettiği olumlu gelişmeler ile Türkiye Ekonomi Modeli hakkında görüş alışverişinde bulunarak ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık. Yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti" değerlendirmesinde bulundu.