Bakan Nebati Suudi mevkidaşı ile görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi mevkidaşı Al-Jadaan ile görüştü.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sayın Mohammed Al-Jadaan ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.