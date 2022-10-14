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Bakan Nebati yatırımcı forumuna katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldıklarını; burada, Türkiye'de devreye alınan uygulamaları ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde Türkiye'nin güçlü yatırım potansiyelini aktardıklarını belirtti

Bakan Nebati yatırımcı forumuna katıldı
Bakan Nebati yatırımcı forumuna katıldı
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AA

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından Washington'daki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldıklarını belirten Nebati, "Bankaların ve yatırımcıların üst düzey temsilcileri ile yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti. Devreye aldığımız uygulamaları ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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