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        Haberler Spor Diğer Bakan Osman Aşkın Bak, Cumhuriyet'in 100. yılını videolu mesajla kutladı - Diğer Haberleri

        Bakan Osman Aşkın Bak, Cumhuriyet'in 100. yılını videolu mesajla kutladı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhuriyet'in 100. yılını videolu mesajla kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:48 Güncelleme: 28.10.2023 - 22:48
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        Bakan Bak, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesaj ile Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "Cumhuriyetin yüz akı yüzde yüz gençlik, yüzde yüz spor" başlığıyla paylaşılan videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle, umudumuz ve istikbalimiz olan gençlere, uluslararası alanda başarılar kazanan sporcularımıza ve spor müsabakalarından görüntülere yer verildi.

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