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        Haberler Spor Basketbol Bakan Osman Aşkın Bak final için Şanlıurfa'da! - Basketbol Haberleri

        Bakan Osman Aşkın Bak final için Şanlıurfa'da!

        Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası final müsabakası için Şanlıurfa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şanlıurfalı genç sporcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 14:20 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:20
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        Bakan Bak final için Şanlıurfa'da!
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        11 Nisan Spor Salonunda Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko arasında saat 16.00'da oynanacak olan Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası Final müsabakasını izlemek için Şanlıurfa’ya ziyaret gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şanlıurfalı genç sporcularla bir araya geldi. Karaköprü ilçesindeki Şehit Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonuna giden Bakan Bak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Salonu da gezen Bakan Bak, daha sonra sporcularla buluştu. İlk önce jimnastik grubundaki sporcularla bir araya gelen Bakan Bak, ardından atıcılık ve masa tenisi grubundaki sporcularla bir araya geldi. Atıcılık sporunda milli sporcu olan 16 yaşındaki Mahmut İpekçioğlu ile yakından ilgilenen Bakan Bak, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Final müsabakasına kadar Karaköprü Gençlik Merkezi ile Kitap Kafe ve Bahçelievler Gençlik Merkezini de ziyaret edecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Vali Hasan Şıldak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen de eşlik etti.

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