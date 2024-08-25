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        Bakan Osman Aşkın Bak, Paralimpik sporcuları Paris'e uğurladı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuları Fransa'ya uğurladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:03 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:03
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        Paralimpik sporcular Paris'e uğurlandı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuları Fransa'ya uğurladı.

        İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, federasyon başkanları, Paris'te mücadele edecek sporcular ve aileleri katıldı.

        Bütün sporcularla görüşen bakan Osman Aşkın Bak, "Hepinizin heyecanını gözlerinizde görüyorum. Önemli bir organizasyona ülkemizi temsil etmek için katılıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum, heyecanını sizlerle paylaşmak istiyorum, sizlerle gurur duyuyor. Kendisinin sporun içinden gelmesi Türk sporu için büyük şans. Kendisi tam bir spor adamı ve sporun her noktasında bulunan bir lider." diye konuştu.

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        "İNŞALLAH PARİS'TEN MADALYALARLA DÖNECEKSİNİZ"

        Team Türkiye'de bulunmanın çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Bak şunları kaydetti:

        "Paris için milletimizin duasını bekliyoruz. Orada yoğun bir seyirci atmosferi, stres, başarma arzusu, coşkusu var. Sizlere başarılar diliyoruz. Heyecanı yenmeniz lazım. Birbirinden başarılı sporcularımız var. Olimpiyatlara katılmış, kendini ispatlamış, yeni katılanlar var. Bunların hepsi birer heyecan ve tecrübe. Bu takımda, Team Türkiye'de yer almak gurur verici. Bu gururu hep beraber yaşıyoruz, yaşayacağız. İnşallah Paris'ten madalyalarla dönecek ve bu milleti gururlandıracaksınız. Bayrağımızı göndere çekecek, İstiklal Marşımızı söyleteceksiniz. Türk sporunda yapılan tesisler, federasyonlara verilen destekler pek çok yatırım yapıldı. Bu yatırımların karşılığını alma zamanı. Hepinizden başarılar beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak bu organizasyonla heyecanınızı paylaşmak istedik. Pek çok ülkede böyle organizasyon yok. Kendi sporcularını bu şekilde gönderen ülke sayısı çok az. Bu, milletin siz verdiği değerden kaynaklanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 yılda engelli vatandaşlarımıza verdiği haklar ve desteklerle düşünülmesi gerekiyor. Biz Türk milletinin ve sizlerin emrindeyiz. Heyecanınız, başarma arzunuz bizi gururlandırıyor. Hiçbir zaman vazgeçmediniz, üşenmediniz, ve savaşmaya devam ettiniz. Paris'te de savaşacak ve mücadele edeceksiniz. Bu ülkenin bayrağını göndere çektireceksiniz, İstiklal Marşı'nı çaldıracaksınız. Sizinle beraber olacağız. Bu millet sizinle gurur duyuyor. Yüz akımızsınız, coşkumuz, heyecanımızsınız. Yolunuz açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun."

        MURAT AKSU: HEDEFİMİZ 15 MADALYAYI GEÇMEK

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye'nin paralimpikte her geçen gün gelişiminin arttığını kaydederek şunları söyledi:

        "Türk spor tarihinin dönüm noktası olan bir gün yaşıyoruz. 20 senede muazzam bir şekilde toparladık. Bunun iki önemli kaynağı var. Biri komitenin kurulması ikincisi de sayın Cumhurbaşkanımızın engelli haklarına yaklaşımıyla paralimpikte ivmeyi artırdık. İlk gün Yavuz Kocaömer'den sonra başkan seçilince bayrağı daha ileri taşıyacağız diye söz verdik. Tokyo'ya 87 sporcuyla gitmiştik şimdi 93 sporcuyla gidiyoruz. Bunun da güzel tarafı 48 kadın 45 erkek olması. Pozitif ayrımcılıkta öne geçtik. Hedefimiz Tokyo'daki 15 madalyayı geçmek. Team Türkiye'de olabilmek bile başlı başına bir başarı. 80 milyon ülkede 93 sporcu arasına girip bu kafilede olmak, bu armayı taşımak en büyük başarı. Hepinizle gurur duyuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan ilgilerinizi ve dualarınızı esirgemeyin."

        Konuşmaların ardından Bakan Bak, Vali Gül ve Murat Aksu, ay-yıldızlıları Paris'e götürecek uçağın önünde fotoğraf çektirdi ve milli kafileye veda etti.

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