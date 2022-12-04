Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime yönelik Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi kapsamında yıl sonuna kadar 545 bin 691 derslikte etkileşimli tahta bulunacağını belirterek, "Örgün eğitim veren tüm resmi okullarımızdaki dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşmuş olacak" dedi.

Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak
DHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime yönelik 2011 yılında başlatılan 'FATİH' projesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, okulların teknolojik imkanlarını geliştirmek için tüm desteklerin seferber edildiğini belirterek, "2022 yılı içerisinde yarım milyonu aşan etkileşimli tahta sayısı ile ülkemizde eğitimin bir parçası haline gelen teknoloji destekli öğrenme, eğitimde fırsat eşitliği hedefine ulaşmakta önemli bir araç haline geldi. Etkileşimli tahta, farklı öğrenme türlerine sahip öğrencilerin gelişimine destek verirken, kalıcı öğrenmeyi kolaylaştırıyor, öğrenmeyi daha keyifli hale getiriyor ve öğretmenin anlatım ve uygulama seçeneklerini artırıyor" ifadelerini kullandı.

'23 BİN KURULUM DAHA YAPILACAK'

Proje kapsamında bugüne dek hayata geçirilen adımları anlatan Özer, "2012 Eylül ayından bu yana 3 fazda gerçekleşen tedarik, kurulum, bakım ve onarım işlemleri sürdürülen etkileşimli tahtalar; liselerden başlamak üzere ortaokullarda ve ilkokullarda öğrencilerimizin bilgisayar destekli bir eğitim almasını sağladı. İnternetin hem bilgiye erişim hem de eleştirel düşünme ve öğrenme sürecine sunduğu katkı, etkileşimli tahtalarla okullarda öğretmenlerin aktif rollerine destek oluyor. Bu kapsamda 2022 yılı sonunda 23 bin daha kurulumla eğitimde 'FATİH' projesi kapsamında toplamda 545 bin 691 derslikte etkileşimli tahta, öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetinde olacak. Böylece örgün eğitim veren tüm resmi okullarımızdaki dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşmuş olacak. 'FATİH' projesinin en önemli bileşenlerinden olan etkileşimli tahtaların, dersliklere kurulması ve sayının yarım milyonu aşmasıyla Türkiye, bir alanda daha eğitimde teknoloji kullanımında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak ve kar yağışı geliyor... - Haberler
GÜNDEM Sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak
Son dakika: Vahşet! Dini nikahlı eşini ensesinden vurdu
GÜNDEM Vahşet! Dini nikahlı eşini ensesinden vurdu
Manisa'da yaşandı! Evinin çatısı üzerine çöktü - Güncel haberler
GÜNDEM Manisa'da yaşandı! Evinin çatısı üzerine çöktü
Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
GÜNDEM 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
İstanbul'da bazı taksi şoförleri protesto eylemi düzenledi
GÜNDEM İstanbul'da bazı taksi şoförleri protesto eylemi ...
Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Ufuk Akçiğit kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir? Ufuk Akçiğit hayatı ve kariyeri
GÜNDEM Ufuk Akçiğit hayatı ve kariyeri
Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Daron Acemoğlu hayatı ve kariyeri
GÜNDEM Daron Acemoğlu hayatı ve kariyeri
Jeremy Rifkin kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir? Jeremy Rifkin hayatı ve kariyeri
GÜNDEM Jeremy Rifkin hayatı ve kariyeri
TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekim tarihleri 2022! Başakşehir TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
GÜNDEM TOKİ Başakşehir kura çekim tarihleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.