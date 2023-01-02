Özel okul fiyatlarında araştırmalar yeni yıla girilmesiyle hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı' için geldiği Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Mahmut Özer'in özel okullara zam olup olmayacağıyla hakkında yaptığı açıklama ile "2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...