Bakan Özhaseki: Caretta carettaların yuva sayısı 2 bin 551’e ulaştı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deniz kaplumbağalarımızın denize güvenle ulaşabilmeleri için kafesleme yöntemiyle yaptığımız yuva sayısı 2 bin 551'e ulaştı. Ekolojik sistemin sürekliliği ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için sevimli dostlarımıza ve yaşam alanlarına, yuvalarına gereken özeni göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, deniz kaplumbağalarının üreme alanları olan Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde uygulanan koruma tedbirleri kapsamında bin 824 olan yuva sayısı bu yıl 2 bin 551'e yükseldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca çevreyi ve doğal yaşamı korumaya yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde alınan tedbirlerle nesli tehlike altında olan caretta carettaların geçtiğimiz yıl 1824 olan yuva sayısı bu yıl 2 bin 551’e yükseldi. Mersin Göksu deltasında 163 yuva, Antalya Belek'te 1200, Patara'da 426, Fethiye Göcek kumsalında 88, Köyceğiz Dalyan'da ise 674 yuva tespit edildi.

Akdeniz'deki en büyük yuvalanma alanı olan Antalya Belek Sahili’ndeki kafesleme çalışmalarıyla insan faaliyetleri ve yaban hayvanlarından kaynaklanabilecek tehlikelere karşı korunan caretta carettalar yumurtalarından çıkarak doğal yaşamları olan denize doğru yol almaya başladı.

"GEREKEN ÖZENİ ÖZENİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğal yaşamın korunmasının ekolojik dengenin bozulmaması için hayati önem taşıdığını ifade etti. Bakan Özhaseki, “Caretta Caretta'ların yumurtalarını kafesleme yöntemiyle koruma altına alıyoruz. Daha sonra yuvadan çıkan minik dostlarımızın Akdeniz'in mavi sularına kavuşmasına yardımcı oluyoruz. Deniz kaplumbağalarımızın denize güvenle ulaşabilmeleri için kafesleme yöntemiyle yaptığımız yuva sayısı 2 bin 551'e ulaştı. Ekolojik sistemin sürekliliği ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için sevimli dostlarımıza ve yaşam alanlarına, yuvalarına gereken özeni göstermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.