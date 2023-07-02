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Bakan Özhaseki: "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından deprem bölgesinde hız kesmeden kalıcı konut inşa çalışmalarının devam ettiğinin anlatıldığı bir video yayımladı. Bakan Özhaseki, paylaşımında, “Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı

Bakan Özhaseki:
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yapımı devam eden afet konutlarının video görüntülerini paylaştı.

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde bir saniye bile kaybedilmeden aralıksız inşa çalışmalarının sürdüğüne vurgu yaptığı mesajında, “Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.” dedi.

Bakan Özhaseki’nin paylaştığı videoda Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan örnek dairelerden görüntülere yer verildi.

"KONUTLARIMIZI BİR AN ÖNCE TAMAMLAMAK İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

İslahiye’deki afet konutlarından sorumlu TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir, ise şu bilgileri paylaştı;
“İslahiye ilçesinde devam eden projemiz 17 blok olmak üzere 399 konutu kapsıyor. 17 bloğun 11’inde kaba inşaatı tamamlamış bulunmaktayız. Bloklarımız yatay mimariye uygun olacak şekilde tasarlandı. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşmaktadır. Hedefimiz tabi ki vatandaşımızın güvenle, huzurla, mutlulukla yaşayabileceği bir yaşam alanı oluşturmak. Konutlarımızı bir an önce tamamlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz.”

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